Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Versuchter Kioskeinbruch - Täter bleiben ohne Beute

Viersen (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 02.00 Uhr, versuchten zwei unbekannte Männer, in einen Kiosk auf der Süchtelner Straße in Viersen einzubrechen. Die Täter hebelten an der Eingangstür, konnten diese aber nicht öffnen. Ohne Beute flüchteten beide in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Einbrecher bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. (869)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell