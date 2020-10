Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ Landkreis Tuttlingen) Graffiti - Zeugen gesucht (10.10.2020)

Geisingen (ots)

Durch unbekannte Graffiti-Sprayer kam es in der Nacht zum Samstag zwischen 2 und 3 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich der Bahnhofstraße. Es wurden unter anderem ein Wohnwagen, ein Zaun sowie ein Stromverteilerkasten und ein dahinter befindlicher elektrischer Betriebsraum im Bereich des Bahnübergangs beschmiert. Das Graffiti wurde in den Farben Orange, Blau, Gelb und Grün aufgetragen und enthält den Schriftzug "SIPPY'S". Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Julia Thiedmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell