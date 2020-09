Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Freitag 18.09.20, 12:00Uhr - Samstag 19.09.20, 12:00Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:25 Uhr, kam es auf dem McDonald's Parkplatz in der Peter-Henlein-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein geparkter Porsche Cayenne am linken hinteren Bereich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter Tel. 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in eine Bäckerei - Filiale in der Krugwiese

In der Nacht vom Freitag zum Samstag hebelten bisher unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckerei - Filiale in der Krugwiese auf und entwendeten dabei das Wechselgeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter Tel. 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

