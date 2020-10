Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Landkreis Rottweil) Nicht angezogene Handbremse (12.10.2020)

Schramberg (ots)

Wegen einer nicht angezogenen Handbremse kam es am Montagmorgen gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Autofahrerin parkte in der Leibbrandstraße und vergaß hierbei die Handbremse ihres Fahrzeugs anzuziehen, weshalb dieses auf das davor geparkte Fahrzeug rollte. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

