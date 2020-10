Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: Fahrradfahrer fährt nach Unfall davon - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei bittet um Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am letzten Donnerstag (01.10.2020) in Lannesdorf ereignete.

Gegen 17:20 Uhr befährt ein Fahrradfahrer die Drachenburgstraße aus Richtung Ellesdorfer Straße in Richtung Deutschherrenstraße. In Höhe Haus Nr. 58 gerät er ins Straucheln und stößt dadurch gegen einen geparkten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrradfahrer von der Unfallstelle. Ein Autofahrer fuhr zur Unfallzeit hinter dem Radfahrer und hatte den Unfall beobachtet. Dieser verfolgte den Radfahrer bis zur Deutschherrenstraße. Dort bog dieser in einen Fußweg in Richtung Paracelsusstraße ab, wo ihn der Autofahrer nicht weiter verfolgen konnte. Ein weiterer Zeuge hatte den Unfall ebenfalls beobachtet und den Radfahrer noch angesprochen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Der flüchtige Radfahrer, der zur Unfallzeit ein Leihfahrrad der Firma Nextbike genutzt hatte, kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 15-17 Jahre alt, 175 cm groß, dunklere Hautfarbe, schlank, kurze Haare, trug zur Unfallzeit Jeans und eine silberne Jacke.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 bitten um Hinweise: Mögliche weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter 0228 15-0 zu melden.

