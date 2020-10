Polizei Bonn

POL-BN: Erneute Kontrollen in Tannenbusch - 20-Jähriger in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Am gestrigen Dienstag (06.10.2020) führte die Bonner Polizei erneut Kontrollen zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität in Bonn-Tannenbusch durch. Beteiligt waren Beamte der Bereitschaftspolizei, der Direktion Kriminalität und ein Diensthundeführer mit einem Rauschgiftspürhund. An verschiedenen Stellen im Stadtteil, zu denen den Ermittlern der EG Tannenbusch Hinweise auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlagen, kontrollierten zivile und uniformierte Einsatzkräfte Personen und Fahrzeuge. Auf dem Chemnitzer Weg konnte ein 20-jähriger Bonner festgenommen werden. Gegen ihn war wegen wiederholtem gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln durch das Amtsgericht Bonn die Untersuchungshaft angeordnet worden. Da er eine geringe Menge Marihuana mitführte, wurde zudem ein erneutes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aufgrund von weiteren Verfahren der EG Tannenbusch wurden zudem Wohnungen in Tannenbusch und in Endenich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz durchsucht. Ein 23-Jahriger, gegen den sich die Maßnahmen richteten, wurde dabei nicht angetroffen.

