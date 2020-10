Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Nach Diebstahl einer Geldbörse - 22-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 07.10.2020 kam es in einer Spielothek auf der Kasernenstraße zu einem Geldbörsendiebstahl - ein 22-jähriger Tatverdächtiger wurde daraufhin vorläufig festgenommen:

Gegen 23:45 Uhr war der Verdächtige in dem Ladenlokal unterwegs, sprach zwei Männer an und bat diese um Bargeld. Einer der beiden händigte ihm daraufhin etwas Kleingeld aus. Nach den bisherigen Ermittlungen griff der 22-Jährige dann unvermittelt in die Tasche einer der beiden Männer, nahm eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und Bargeld an sich und rannte mit seiner Beute aus dem Laden. Die beiden Männer im Alter von 35 und 50 Jahre liefen dem Dieb hinter her und alarmierten die Polizei. In Höhe der Oxfordstraße stellten sie den Flüchtigen und hielten ihn bis zum Eintreffen einer Streife der Wache GABI fest. Der mutmaßliche Dieb setzte sich gegen die beiden Männer zur Wehr - hierbei schlug er um sich und biss einen der Zeugen schließlich in eine Hand.

Der 22-Jährige, der der Polizei auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität bekannt ist, wurde von der Streife der Wache GABI überprüft und schließlich vorläufig festgenommen. Ein Team der Kriminalwache führte die weitergehenden Ermittlungen. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von der Polizei entlassen.

Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Diebstahls.

