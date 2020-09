Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Nachtrag zu einem Tageswohnungseinbruch im Ortsteil Tweelbäke +++ ZEUGENAUFRUF +++

Oldenburg (ots)

Wie am 13.09.2020 bereits berichtet, kam es am Samstag, dem 12.09.2020 zwischen 11:00 und 12:00 Uhr am Tweelbäker See zu einem Einbruch in eine Dachgeschosswohnung.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4705149

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Joggerin, die eine männliche Person mit Kapuze gesehen hat, die in Richtung eines Autos gegangen ist. Die Joggerin könnte eine wichtige Zeugin sein und wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

