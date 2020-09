Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Tageswohnungseinbruch im Ortsteil Tweelbäke+++

Oldenburg (ots)

+++Tageswohnungseinbruch im Ortsteil Tweelbäke+++ Am Samstag, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, dringt ein bislang unbekannter Täter nach Emporsteigen über ein Regenabflussrohr gewaltsam in eine Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses am Tweelbäker See ein. Nach Durchsuchen diverser Räumlichkeiten springt der Täter schließlich vom Balkon und entkommt zunächst unerkannt. Diebesgut ist zur Zeit nicht bekannt.

