Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Bürogebäude ++ Reifendiebstahl +++

Oldenburg (ots)

Aus einem Bürogebäude im Gewerbegebiet Tweelbäke (Im Kleigrund) wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Schweißgeräte entwendet. In der Zeit zwischen 16.30 und 7.50 Uhr hatten die Unbekannten zunächst ein Küchenfenster eingeschlagen und waren auf diese Weise ins Haus gelangt. In mehreren Räumen hatten die Diebe auf der Suche nach Wertgegenständen Schränke und Schubladen durchwühlt. Der Wert des entwendeten Diebesguts wurde auf 140 Euro beziffert. (1051281)

Bereits eine Nacht zuvor (Tatzeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 6.20 Uhr) kam es auf dem Gelände eines Autohandels an der Bremer Heerstraße zum Diebstahl von insgesamt 20 Reifen mitsamt Felgen. Die Täter hatten sich im Tatzeitraum Zutritt zu einem Parkplatz verschafft und dort fünf teilweise hochwertige Fahrzeuge aufgebockt. Bei den entwendeten Rädern geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro aus. (1046208)

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

