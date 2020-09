Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Sexuelle Nötigung auf dem Gelände der KJK Wehnen ++

Oldenburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Westerstede und der Staatsanwaltschaft Oldenburg:

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es am 15.04.2020 auf dem Gelände der Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn zu einer sexuellen Nötigung zum Nachteil einer Patientin gekommen sein. Demnach machte die Frau zur Mittagszeit einen Spaziergang auf dem Gelände, als von hinten eine zunächst unbekannte, männliche Person an sie herantrat. Der maskierte Täter entblößte den Unterkörper der Frau und äußerte, sie fotografieren zu wollen, was er mutmaßlich auch tat. Nach kurzer Zeit ließ er von der Frau ab; die Klinik informierte umgehend die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen einen 26 Jahre alten Mann, der sich seit mehreren Jahren im Maßregelvollzug der Karl-Jaspers-Klinik befindet. Hintergrund der Unterbringung dort ist eine Verurteilung wegen eines Tötungsdelikts.

Mutmaßlich trug sich ein weiterer, ähnlich gelagerter Vorfall im Juni diesen Jahres auf dem Klinikgelände zu. Ob der Mann auch mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht werden kann, wird derzeit geprüft.

Die Ermittlungen dauern an.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Oldenburg unter der Telefonnummer 0160-2112535 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell