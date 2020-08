Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Frau von Hund verletzt

Schüttorf (ots)

Am Dienstag, zwischen 18:30 Uhr und 18:45 Uhr, kam es in der Hasenstraße, in Schüttorf, zu einem Übergriff zwischen zwei Hunden. Hierbei versuchte eine 60-Jährige ihren Hund, durch Aufnehmen auf den Arm, zu schützen. Der andere, aggressiv auftretende Kleinhund, setzte seine Angriffe fort, wodurch die Frau zu Fall kam und sich verletzte. Der Hund soll ca. 30 cm groß (Schulterhöhe) sein und ein beiges Fell haben, die Rasse ist unbekannt. Der Hundehalter oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bentheim (05922/9800) in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell