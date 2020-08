Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Hoverboard fängt Feuer

Schüttorf (ots)

Vergangene Nacht um 02:35 Uhr kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Akazienstraße in Schüttorf. Während des Ladevorgangs eines Hoverboards im Wohnzimmer des Hauses, fing das Board Feuer. Die Steckdose, an die es angeschlossen war, implodiert in Folge dessen mit einem lauten Knall. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und ein größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt.

