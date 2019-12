Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Geisfeld

Hermeskeil (ots)

Vermutlich im Zeitraum von Freitag, 27.12. - Sonntag, 29.12.2019, 15.00 Uhr wurde in Geisfeld in der Markusstraße ein Autoreifen eines Pkw`s beschädigt. Hierbei wurde von bislang unbekanntem Täter eine Schraube in einen Reifen eingedreht. Vor einigen Monaten wurden 3 Fahrzeuge des Geschädigten in gleicher Weise manipuliert. Die Tat ist besonders verwerflich, da ein schleichender Luftverlust zu einem für den Fahrer unkontrolliertem Verkehrsvorgang und auch zum Verkehrsunfall führen kann. Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil unter Tel. Nr. 06503/9151-0 oder unter Email pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

