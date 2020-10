Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am gestrigen Montag (05.10.2020) auf der Bachstraße in Rheinbach ereignet haben soll. Ein grauer Opel Astra soll dort unmittelbar vor dem REWE-Markt in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12 Uhr gegen einen steinernen Begrenzungspfeiler gefahren sein.

Hinweise zu dem Unfall nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

