POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Polizei sucht Geschädigten eines versuchten Straßenraubes

Bonn (ots)

Die Raubermittler des Kriminalkommissariats 32 der Bonner Polizei ermitteln derzeit gegen zwei noch unbekannte Männer. Sie stehen im Verdacht, am 29.09.2020 versucht zu haben, einen älteren Herrn am Theaterplatz zu berauben.

Zur Tatzeit gegen 11:25 Uhr meldeten Zeugen der Einsatzleitstelle, dass soeben zwei Männer einen Mann am Theaterplatz beraubt hätten. Hierbei umklammerte einer der beiden den Herrn, während sein Begleiter versuchte, dessen Portemonnaie aus der Gesäßtasche zu entnehmen, was tatsächlich jedoch misslang. Im Anschluss liefen die Unbekannten über die Koblenzer Straße in Richtung des Bahnhofs. Nacheilende Zeuge verloren die beiden Männer, die sich auf der Flucht trennten, schlussendlich aus den Augen. Auch eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zu ihrem Antreffen. Gleichzeitig war aber auch der Geschädigte nicht mehr am Ort des Geschehens.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 32 konnten nähere Hinweise zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen erlangt werden. Die Ermittler bitten nun den bislang noch unbekannten Geschädigten, sich unter der 0228 15-0 zu melden. Nach Zeugenangaben soll er zur Tatzeit in Begleitung einer Frau gewesen sein, die bei dem Tatgeschehen in seiner Nähe war.

