Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lengsdorf: Verkehrsunfallflucht - Fußgänger angefahren

Bonn (ots)

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines Motorrollers, der am Dienstagnachmittag (06.10.2020) in Lengsdorf einen Fußgänger angefahren haben soll.

Der 29-jährige Geschädigte ging zur Unfallzeit gegen 15:20 Uhr in Lengsdorf über den Gehweg der Straße "In der Grächt" in Richtung Villemombler Straße. In Höhe der Hausnummer 5 kam ihm ein Motorroller auf dem Gehweg entgegen. An einer Engstelle soll der Rollerfahrer dann versucht haben, mit hoher Geschwindigkeit an dem 29-Jährigen vorbeizufahren. Allerdings kam es dabei zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte Rollerfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er kann bislang nicht näher beschrieben werden. Der Roller soll nach ersten Feststellungen rot gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Roller geben können werden gebeten, sich unter 0228 15-0 mit dem zuständigen Verkehrskommissariat 2 in Verbindung zu setzen.

