Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Einbruch in der Urlaubszeit.

Lippe (ots)

Am Donnerstag musste ein Lipper feststellen, dass Einbrecher während seines Urlaubs gewaltsam in sein Wohnhaus in der Weserstraße eingedrungen waren. Das Mehrfamilienhaus wurde zwischen Ende Juni und vergangenem Donnerstag durchwühlt. Die Täter entkamen unter anderem mit etwas Schmuck, einem Laptop sowie zwei Gitarren, zwei Klarinetten, einem Saxophon und weiteren Musikinstrumenten im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Einbruch übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

