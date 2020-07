Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag kam es in Horn-Bad Meinberg-Vahlhausen zu einem Wohnungseinbruch. Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnung eines Einfamilienhauses ein. Die Täter erbeuteten Goldschmuck und eine geringe Menge Bargeld. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

