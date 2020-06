Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Motorroller entwendet

Ludwigsburg (ots)

Auf einen schwarzen Motorroller im Wert einer dreistelligen Summe hatte es ein Dieb in Sindelfingen-Maichingen abgesehen. Auf noch ungeklärte Art und Weise entwendete der Unbekannte den Roller, der zwischen Sonntag 18:00 Uhr und Montag 09:00 Uhr in der Herrenberger Straße / Ecke Oberbrunnweg abgestellt war. Der Roller der Marke Motobecane war mit einem Lenkradschloss gesichert und es war ein Versicherungskennzeichen am Zweirad angebracht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, in Verbindung zu setzen.

