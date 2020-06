Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Seniorin sexuell belästigt; Besigheim: Werkstatt ausgeräumt; Gerlingen: Unfall mit 19.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Seniorin sexuell belästigt

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Täter, der am Samstag gegen 15.00 Uhr in der Mundelsheimer Straße in Eglosheim eine Frau sexuell belästigte. Die Seniorin befand sich im Vorgarten als sie einen Mann bemerkte, der sie allem Anschein nach beobachtete. Die Frau machte ihm deutlich klar, dass sie dies nicht wolle. Im weiteren Verlauf habe sie der Täter im Schulterbereich berührt und ihr eine anzügliche Frage gestellt. Als sie diese Frage verneinte, berührte er sie erneut und machte eine unangemessene Bemerkung, dann ging er zu Fuß davon. Der Täter wurde als etwa 40 Jahre alt, 180 cm groß und kräftig beschrieben. Er hat kurze braune Haare und trug ein blaues T-Shirt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit unter Tel. 07141/18-9 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Besigheim: Werkstatt ausgeräumt

Zwischen Montag 16.00 Uhr und Dienstag 07.00 Uhr trieben bislang unbekannte Täter auf dem Gebäudeareal "Alte Ziegelei" in der Marienstraße in Besigheim ihr Unwesen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere einer als Werkstatt genutzten Garage und räumten diese nahezu vollständig aus. Die Diebe erbeuteten diverse Werkezuge und Werkzeugmaschinen, darunter ein Schutzgasschweißgerät, eine Ständerbohrmaschine und einen Kompressor. Der Gesamtwert des Diebesguts kann abschließend noch nicht beziffert werden. Er dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Mutmaßlich wurde das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143/40508-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Gerlingen: Unfall mit 19.000 Euro Sachschaden

Leichte Verletzungen erlitt ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der am Dienstag gegen 09.50 Uhr im Kreuzungsbereich Kupferwiesen- und Schillerstraße in Gerlingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der 60-Jährige befuhr die Kupferwiesenstraße in Richtung der Kreuzung mit der Schillerstraße. Dort war ein 76 Jahre alter VW-Fahrer unterwegs, der im weiteren Verlauf den Mercedes wohl übersah und dem 60-Jährigen die Vorfahrt nahm. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Beide PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt etwa 19.000 Euro

