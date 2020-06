Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Fiat flüchtet vor Streifenwagen; Böblingen: 34-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Böblingen-Dagersheim: Fiat flüchtet vor Streifenwagen

Beim Anblick eines Streifenwagens flüchtete am Dienstag gegen 3:55 Uhr in Böblingen ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in einem Fiat. Auf seiner Flucht kollidierte der Fiat in der Waldstraße mit einem anderen Fiat, welcher auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Fiat auf einen danebenstehenden Suzuki geschoben. Nach dem Zusammenstoß verließen die drei männlichen Insassen im vermuteten Alter von 19 bis 22 Jahren den Unfallwagen und rannten zu Fuß davon. Eine erste Schätzung des verursachten Sachschadens liegt bei insgesamt etwa 4.000 Euro. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Personen dauern noch an. Zeugen können sich unter Tel. 0711 6869 0 an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg wenden.

Böblingen: 34-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ein 34-Jähriger fiel Polizeibeamten am Montag gegen 13:50 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen auf, weil er dort in einer verwirrten Art und Weise einen Kunden ansprach. Da der Verdacht bestand, dass der Mann vermutlich unter dem Einfluss von unbekannten Rauschmitteln stand und er auch gegenüber den Beamten äußerte, dass man ihn vergiftet habe, wurde ein Notarzt und ein Rettungswagen hinzugezogen. Im Rettungswagen wurde er immer unruhiger, verweigerte die medizinische Untersuchung und begann sich schließlich massiv zu wehren. Letztlich musste er durch die Einsatzkräfte überwältigt und gefesselt werden. Dabei versuchte er einen Polizisten zu bespucken und beleidigte ihn. Eine Polizistin wurde bei der Widerstandshandlung verletzt. Der 34-Jährige konnte am Ende in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell