Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Auf der Kreisstraße 1077 zwischen Ehningen und Gärtringen mussten am Montag gegen 16:40 Uhr aufgrund eines Linksabbiegers ein 33-jähriger VW Polo-Lenker und ein 60 Jahre alter Renault-Lenker auf Höhe einer Erdbeerplantage anhalten. Ein nachfolgender 28-Jähriger, der am Steuer eines VW Caddy saß, erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Renault auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault noch auf den VW Polo geschoben und im weiteren Verlauf über die Gegenfahrbahn nach links in den Grünstreifen abgewiesen. Durch das Unfallgeschehen wurden alle drei Fahrer und eine 28-Jährige, die als Beifahrerin im VW Caddy saß, leicht verletzt. Drei der insgesamt vier Verletzten mussten anschließend durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der VW Caddy und der Renault waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Darüber hinaus befanden sich 15 Wehrleute mit drei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Ehningen vor Ort und kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße bis etwa 18:30 Uhr komplett gesperrt.

