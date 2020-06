Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Polizeieinsatz im Bereich eines Einkaufszentrums; Böblingen: Streit zwischen Radfahrer und PKW-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Polizeieinsatz im Bereich eines Einkaufszentrums

Am Montag kam es gegen 17.00 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen zu einem Polizeieinsatz. Vorausgegangen war, dass ein Mann sich über das Infotelefon des Einkaufszentrums gemeldet hatte und die Aufhebung des gegen ihn verhängten Hausverbots forderte. In diesem Zusammenhang drohte der Anrufer mit einer Gewalttat und legte anschließend auf. Da der Anrufer dem im Einkaufszentrum beschäftigten Sicherheitsdienst aufgrund zurückliegender Sachverhalte bekannt war, konnte die alarmierte Polizei zügig einen Tatverdächtigen identifizieren. Zeitgleich wurden die Ein- und Ausgänge des Shoppingcenters durch Polizeibeamte gesichert. Kurze Zeit später nahm eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen den Tatverdächtigen unweit des Einkaufszentrums vorläufig fest. Mutmaßlich stand der 51-Jährige unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation, so dass er im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde.

Böblingen: Streit zwischen Radfahrer und PKW-Lenker

Zwischen einem 53-jährigen Radfahrer und einem 20 Jahre alten PKW-Lenker kam es am Montag gegen 18.10 Uhr in der Herrenberger Straße in Böblingen zu einem Streit. Der VW-Fahrer wollte den Radler wohl zur Rede stellen, weil dieser bei rot über eine Ampel gefahren sei. Im Zuge diese Diskussion, die die beiden Verkehrsteilnehmer wohl fahrender Weise in Richtung Ehningen miteinander führten, habe der Zweiradlenker den PKW-Fahrer beleidigt. Daraufhin soll sich der VW-Fahrer am Ende des ausgewiesenen Fahrradweges aufgestellt haben. Schließlich brachte er den ankommenden 53-Jährigen wohl mittels eines Stoßes aus dem Gleichgewicht, so dass dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Beide Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell