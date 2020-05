Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Zigarettendiebstahl

Am Dienstag, den 12.05.2020, riefen Zeugen die Polizei um 13.30 Uhr zu einem Supermarkt in der Vollbrinkstraße. Zwei Ladendetektive hatten einen 57-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er drei Zigarettenschachteln in seine Tasche steckte und an der Kasse nur zwei Bierflaschen bezahlte, die Zigaretten aber nicht aufs Band legte. Der Dieb hatte keine Ausweisdokumente dabei und konnte auch einen gemeldeten Wohnsitz nicht vorweisen. Daher nahm die Polizei ihn zur Identitätsfeststellung vorläufig fest. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

