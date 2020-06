Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Bietigheim-Bissingen; Sachbeschädigung in Sersheim; Körperverletzung in Hemmingen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Skoda beschädigt

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Skoda, der am Montag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Talstraße in Bietigheim abgestellt war. Der Wagen stand im Erdgeschoss eines Einkaufsmarkt-Parkhauses und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Verursacher suchte anschließend das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0.

Sersheim: Pkw zerkratzt

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Sonntag 16:30 Uhr und Montag 16:30 Uhr in der Breslauer Straße in Sersheim verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. An der genannten Örtlichkeit war ein Opel vor einem Wohnhaus am Fahrbahnrand geparkt. Ein bislang unbekannter Täter machte sich im Tatzeitraum an den Opel zu schaffen und zerkratzte die komplette Beifahrerseite, wodurch ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand. Anschließend suchte der Unbekannte das Weit. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Hemmingen: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Am Montag gegen 18.10 Uhr hat ein zehnjähriger Junge die Münchinger Straße in Hemmingen überquert. Auf Höhe der Schwieberdinger Straße soll dem Jungen ein bislang unbekannter Mann gefolgt sein. Als der Zehnjährige auf der anderen Straßenseite angekommen war, soll der Unbekannte mit der Hand den rechten Arm des Kindes gepackt haben. Der Bub konnte sich wohl aus dem Griff lösen und mit seinem mitgeführten Tretroller davonfahren. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ihm der Mann hierbei offenbar nicht gefolgt. Unterdessen habe sich der Unbekannte, bei dem es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann handeln soll, in Richtung Ortskern aus dem Staub gemacht. Er ist circa 160 cm groß, hat eine dickliche Figur, blonde Haare und trug eine Halbglatze. Zur Tatzeit war er mit einer gelben Jacke sowie einer blauen Jeans mit Löchern bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Durch den Festhaltegriff verspürte der Junge Schmerzen im Arm. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell