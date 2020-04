Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisstensuche mit Hubschrauber: Frau findet Vermisste

Iserlohn (ots)

In der Grüne war am späten Abend ein hohes Polizei-Aufkommen zu verzeichnen. Unter anderem kreiste kurz vor Mitternacht ein Polizei-Hubschrauber über den Häusern. Ein 83-jähriger Iserlohner hatte um kurz nach 22 Uhr seine Ehefrau (81) vermisst gemeldet. Sie war gegen 18.30 Uhr zu ihrem gewohnten Spaziergang aufgebrochen, jedoch nicht selbstständig zurückgekehrt. Um 00.08 Uhr konnte die Suche schließlich eingestellt werden. Einer Zeugin war eine verwirrte Dame an der Hagener Straße aufgefallen. Sie wählte den Notruf. Polizeibeamte und der Rettungsdienst kümmerten sich um die unverletzte Frau und brachten sie schließlich nach Hause.

