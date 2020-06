Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 57-Jähriger versucht PKW-Scheibe mit Schachtdeckel einzuwerfen

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 57 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Dienstag gegen 10.20 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald versuchte einen BMW aufzubrechen. Der Mann hebelte wohl zunächst einen Schachtdeckel aus dem Boden und wollte mit diesem eine Scheibe des PKW zertrümmern. Der 66-jährige Fahrer des betreffenden Fahrzeugs konnte dies beobachten und sprach den Tatverdächtigen hierauf an. Dieser machte sich nun wortlos über den Parkplatz davon. Die alarmierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg konnten den 57-Jährigen schließlich auf dem Gelände der Rastanlage feststellen und vorläufig festnehmen. Am BMW entstanden mehrere Kratzer. Der Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen.

