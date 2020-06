POL-HB: Nr.: 0358 --Farbschmiererei in Bremen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Vor dem Steintor Zeit: 09.06.2020, 22:30 Uhr und 11.06.2020, 15:00 Uhr

Unbekannte besprühten zwischen Dienstag und Donnerstag im Viertel eine Hausfassade. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge bemerkte am Donnerstagnachmittag in der Straße "Vor dem Steintor" den Schriftzug mit dem Inhalt "Rest in Power George Floyd". Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

