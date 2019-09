Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Süßigkeiten gestohlen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Heißhunger auf Süßes hatten offenbar bislang unbekannte Täter, die zwischen dem 5. September (Donnerstag), 13 Uhr und dem 9. September (Montag), 8.50 Uhr, in eine Garage an der Straße In der Schley einbrachen. Sie stahlen daraus diverse originalverpackte Süßigkeiten.

