Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0355 --Polizei schnappt Brandstifter-Trio--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, Schragestraße Zeit: 09.06.20, 23 Uhr

Nach einem Feuer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem ehemaligen Bürogebäude in Gröpelingen, siehe hierzu auch die Pressemeldung der Feuerwehr Bremen, konnte die Polizei drei mutmaßliche Brandstifter ermitteln.

Gegen kurz nach 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in der Schragestraße gerufen. Dort stand ein ehemaliges Bürogebäude in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand ein hoher Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen führten die Polizei schnell zu drei Bremern im Alter von 20, 22 und 23 Jahren, die die Brandlegung sogar mit ihren Handys gefilmt hatten. Die Staatsanwaltschaft Bremen beantragte beim Amtsgericht umgehend Durchsuchungsbeschlüsse. In den Wohnungen des Trios fanden und beschlagnahmten die Ermittler Beweismittel. Die Männer waren teilweise geständig und sehen nun einem Strafverfahren wegen Brandstiftung entgegen.

