Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0354 --18-Jähriger ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Gröpelingen, Oslebshauser Heerstraße Zeit: 09.06.2020, 18:00 Uhr

Am Dienstagabend raubten zwei unbekannte Täter einen 18-Jährigen in Gröpelingen aus. Sie entwendeten hochwertige Sportbekleidung. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einer Verkaufsplattform im Internet hatte der 18-Jährige Sportschuhe und eine Jacke angeboten. Mit dem vermeintlichen Käufer wollte er sich in der Oslebshauser Heerstraße vor einem Geschäft für Haustechnik treffen. Als er dort gegen 18:00 Uhr eintraf, erschienen plötzlich zwei maskierte Männer, einer davon mit einer Schusswaffe in der Hand. Sie nahmen die Tasche mit der Sportkleidung an sich, schlugen dem 18-Jährigen mit der Waffe auf den Kopf und flüchteten in Richtung der Straße "Pulverberg".

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 185 cm groß und ungefähr 17 bis 18 Jahre alt. Sie trugen schwarze Trainingsanzüge, einer davon mit einem Adidas-Logo auf der Brust. Maskiert waren sie mit Sturmhauben, einer blauen und einer schwarzen und sprachen Deutsch mit Akzent. Bei einem der beiden war unter der Maske ein dunkler Bart erkennbar und er trug beige oder gelbe Einweghandschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell