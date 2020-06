Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0351 --Tankstellenräuber gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Vegesack, Borchshöher Straße Zeit: 08.06.2020, 20:20 Uhr

Am Montagabend überfiel ein Mann eine Tankstelle in Vegesack. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und nahm Geld aus der Kasse, anschließend versuchte er zu fliehen. Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen den mutmaßlichen Täter in der Nähe fest.

Der Räuber betrat gegen 20:20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Borchshöher Straße. Mit einem Messer bedrohte er die 25-jährige Angestellte, ging hinter den Tresen und nahm Bargeld an sich. Danach versuchte er zu fliehen. Zivile Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe der Tankstelle festnehmen. Bei ihm fanden sie Bargeld und ein Messer. Die weiteren Ermittlungen und die Haftprüfung dauern an.

