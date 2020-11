POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.11.2020 - AKTUALISIERUNG

Polizeipräsidium Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Gundelsheim: 31-Jähriger nach mehreren Bränden in Haft

Für Aufregung und auch Angst sorgten mehrere Brände, die ab Mitte 2019 in Gundelsheim und Umgebung gelegt wurden. Dabei gingen zu unterschiedlichen Tageszeiten und an verschiedenen Brandorten Gebäude und Fahrzeuge, aber auch Hecken und Strohballen in Flammen auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Nach langwieriger und aufwendiger Ermittlungsarbeit ist es der Polizei Heilbronn nun gelungen, einen 31-Jährigen festzunehmen, der nach aktuellem Ermittlungsstand für mehrere Taten verantwortlich ist. Umfangreiche Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass der Mann nach einem aktuellen Brand in der Nacht auf Samstag, als ein Pkw der Marke Chrysler in Tiefenbach vollständig ausbrannte, zunehmend in den Fokus der Ermittler geraten ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erging gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl. Am Montagvormittag konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung festgenommen werden. Der Mann, der selbst Angehöriger der Feuerwehr ist und auch dabei mithalf, die von ihm gelegten Feuer zu löschen, räumte in ersten Vernehmungen mehrere Taten ein. Der Haftbefehl wurde am Dienstagmittag vom zuständigen Haftrichter in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

