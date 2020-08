FW-EN: Zimmerbrand

Feuerwehr Ennepetal

Zu einem Zimmerbrand in der Rüggeberger Strasse wurde die Feuerwehr Ennepetal am Freitag , 28.08.2020, um 10:38 Uhr alarmiert. In einem Hauswirtschaftsraum eines Einfamilienhauses brannten aus unbekannten Gründen Kleidungsstücke. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich niemand in der Wohnung. Die Außenzugangstür wurde gewaltsam geöffnet und der Brand schnell gelöscht. Die Wohnung wurde mittels Hochleistungslüfter gelüftet und angrenzende Wohnräume mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Hauptwache, der Löschgruppe Rüggeberg und der Löschgruppe Külchen mit 6 Fahrzeugen eingesetzt. Der Einsatz war für die Feuerwehr Ennepetal gegen 12:25 Uhr beendet.

