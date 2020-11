Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Belästigt und entblößt

OffenburgOffenburg (ots)

Am Samstagmorgen musste eine Spaziergängerin in der Rammersweierer Straße eine unangenehme Begegnung erdulden. Die 41 Jahre alte Frau war kurz vor 8 Uhr zu Fuß unweit eines Grillhauses unterwegs, als ihren Schilderungen zufolge ein 20-Jähriger sie eingeholt und unsittlich berührt habe. Daraufhin soll der junge Mann sein Geschlechtsteil entblößt und offenbar mit heruntergelassener Hose vor der Dame auf und ab gesprungen sein. Anschließend habe sich der Verdächtige entfernt. Kurze Zeit später habe die 41-Jährige den Mann in einem Zug wiedererkannt. Der Heranwachsende konnte daraufhin am Bahnhof Haslach von alarmierten Beamten des örtlichen Polizeireviers vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischen Handlungen ermittelt.

/sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell