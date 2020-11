Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Zeugen gesucht!

OffenburgOffenburg (ots)

Das Polizeirevier Offenburg sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagmorgen gegen 07:40 Uhr ereignet haben soll. Der Fahrer eines bläulichen Daimler-Chrysler CLK befuhr die B33 von Offenburg-Bühl in Richtung Griesheim, wobei er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug in einem Abwassergraben zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf circa 3000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781/21-2200 bei den ermittelnden Polizeibeamten des Polizeireviers Offenburg zu melden. /balg

