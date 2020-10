Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Brandstiftung an Mülleimer

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Die Polizei Baden-Baden ermittelt aktuell in Hinblick auf eine Brandstiftung an einem Mülleimer im Bereich des Festspielhauses Baden-Baden. Zeugen meldeten über Notruf am Freitagabend gegen 21:15 Uhr die brennende Tonne und haben im dortigen Bereich 3 Jugendliche gesehen (2x männlich, 1x weiblich, jeweils ca. 16 Jahre) die unmittelbar nach Brandausbruch weggerannt sind. Die Polizei hat beim Mülleimer noch Brandbeschleuniger gefunden und diese sichergestellt. Zeugen mögen sich bitte telefonisch an das Polizeirevier Baden-Baden (Tel.: 07221 680-0) oder an die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg unter https://www.polizei-bw.de/internetwache wenden. /adr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell