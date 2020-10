Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Freistett - Diebstähle von Geldbeuteln

Kehl, FreistettKehl, Freistett (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb treibt derzeit in mehreren Einkaufsgeschäften im Raum Kehl sein Unwesen. Erstmals schlug der Langfinger im September in einem Discounter in der Daimlerstraße in Kehl zu. Hierbei nutzte er einen unbeobachteten Moment und entwendete einer 82-Jährigen den Geldbeutel, während diese Einkaufen war. Direkt nach dem Diebstahl hob der Langfinger mehrmals Geld vom Konto der Geschädigten ab. Zu einem weiteren Fall kam es am letzten Freitag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Hauptstraße in Freistett. Hier entwendete der Dieb die Geldbörse einer 55-Jährigen, als diese gerade damit beschäftigt war, ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Wagens zu verstauen. Auch hier hob der Unbekannte umgehend mehrere Geldbeträge vom Konto seines Opfers ab. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und gibt im Umgang mit EC- und Kreditkarten folgende Hinweise:

- Lernen Sie am besten Ihre PIN auswendig und vernichten Sie den PIN-Brief. - Auf keinen Fall sollte die PIN irgendwo notiert werden - schon gar nicht auf der Zahlungskarte! Auch nicht im Adressbuch getarnt als Telefonnummer o.ä. - Achten Sie bei der Eingabe der PIN am Geldausgabeautomaten oder im Handel am Kassenautomaten darauf, dass niemand den Vorgang beobachten kann; bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt auf Distanz zu bleiben. - Verdecken Sie die PIN-Eingabe, indem Sie die Hand oder Geldbörse als Sichtschutz dicht über die Tastatur halten. Dies erschwert ein Ausspähen erheblich. - Geben Sie beim Bezahlen nicht die PIN bekannt und achten Sie auf die Rückgabe der eigenen Zahlungskarte. - Lassen Sie Zahlungskarten niemals in Büro-/Arbeitsräumen, Schwimmbädern, Krankenhäusern, Hotelzimmern, Kraftfahrzeugen etc. liegen - weder offen noch versteckt; auch nicht für nur kurze Zeit. - Behandeln Sie EC- und Kreditkarten vielmehr sorgfältig wie Bargeld und tragen Sie sie in verschlossenen Innentaschen der Kleidung verteilt dicht am Körper. - Überzeugen Sie sich regelmäßig, ob Sie Ihre Karte(n) noch besitzen. - Beobachten Sie bereits vor dem Geldabheben am Automaten Ihr Umfeld genau. Achten Sie auf die äußere Beschaffenheit des Geldautomaten, melden Sie auffällige Veränderungen am Geldautomaten sofort der Polizei. Begeben Sie sich niemals gedankenlos zum Geldabheben an den Automaten. - Behalten Sie Ihre Karte stets im Auge.

