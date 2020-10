Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust, Ringsheim - Suche nach vermisster Frau

Rust, RingsheimRust, Ringsheim (ots)

Seit Sonntagvormittag wird die 38 Jahre alte Anna-Maria Reuter vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte sich die Vermisste am Sonntagmorgen zum Bahnhof nach Ringsheim begeben und ist seither verschwunden. Mögliche Hinwendungsorte sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet. Am Vormittag liefen hierzu auch Suchmaßnahmen mit einem Polizeihubschrauber. Die 38-Jährige ist circa 170 Zentimeter groß und wiegt etwa 65 Kilogramm. Sie hat halblange, braune Haare, die meistens zu einem Dutt zusammengeknotet sind. Letztmals trug sie eine hellblaue Jacke und eine dunkelblaue Stoffhose. Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

