Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

OffenburgOffenburg (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall vor dem Forum Kino in der Offenburger Hauptstraße. Ein Porsche war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit drei geparkten Fahrzeugen kollidiert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 110.000 EUR belaufen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg, unter Tel. 0781 212200, in Verbindung zu setzen.

/ CME

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell