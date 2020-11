Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Künzelsau: Diebstahl aus Garage - Zeugen gesucht

Werkzeuge sowie Reifen entwendete ein bislang Unbekannter zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, aus einer Garage in der Tulpenstraße in Künzelsau. Der Unbekannte gelangte durch den Hintereingang in die Garage und stahl dort gelagerte Reifen sowie einen Trennschleifer. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 bei der Polizei Künzelsau zu melden.

Bretzfeld-Adolzfurt: Diebstahl aus Werkstatt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Sonntag, 12 Uhr und Dienstag, 14 Uhr, eine Garage in der Maiblumenstraße in Bretzfeld-Adolzfurt aufgebrochen und daraus Gegenstände entwendet. Der Täter hebelte die Türe der Garage auf und gelangte so in eine angrenzende Werkstatt. Dort entwendete er mehrere Werkzeuge. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell