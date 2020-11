Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim-Gerichtstetten: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wer mit seinem Fahrzeug am Sonntag, zwischen 15.20 Uhr, und 17 Uhr, die Fassade eines Wohnhauses in der Altheimer Straße in Hardheim-Gerichtstetten beschädigt hat, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Polizei Buchen. Der unbekannte Autofahrer blieb vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Auto an der Fassade des Hauses hängen und beschädigte dadurch den Putz. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim oder der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Osterburken: Unfall im Kreuzungsbereich - 4.500 Euro Sachschaden

Ein Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Hyundai ereignete sich am Dienstag gegen 7 Uhr in der Schwanenstraße in Osterburken. Ein 53-Jähriger war mit seinem VW auf der Schwanenstraße in Richtung Rinschbachstraße unterwegs und übersah an der dortigen Einmündung vermutlich eine von rechts kommende 19-Jährige mit ihrem Hyundai. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro, beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Mosbach: Zeugen nach Reifendiebstahl gesucht

Wer die vier Kompletträder eines BMW zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 8.40 Uhr, in der Torhausstraße gestohlen hat, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Polizei Mosbach. Der 27-jährige Besitzer des auffälligen Sportwagens hatte diesen am Montagabend in der Torhausstraße abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass über Nacht durch einen Unbekannten alle vier Räder abmontiert und das Fahrzeug auf Backsteine gestellt worden war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Binau: Auffahrunfall auf der Bundesstraße 37 - Eine Person verletzt

Ein Verkehrsunfall mit circa 10.000 Euro Sachschaden und einer verletzten Person ereignete sich am Dienstag gegen 8.20 Uhr auf der Bundesstraße 37 zwischen Binau und Neckargerach. Der 68-jährige Fahrer eines Mercedes erkannte vermutlich zu spät, dass aufgrund einer Baustelle der Verkehr stockte, weshalb er auf einen vor ihm haltenden LKW auffuhr. Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Waldbrunn: Zusammenstoß bei schlechter Sicht - Mehrere Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und drei Verletzten kam es am Dienstag gegen 22 Uhr bei Waldbrunn. Ein 25-jähriger Autofahrer war mit seinem Mercedes von Waldkatzenbach nach Oberdielbach unterwegs, als er vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit und schlechter Sicht in den Gegenverkehr kam. Er touchierte mit seinem Auto den Ford eines entgegenkommenden 26-Jährigen. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin von der Fahrbahn ab und wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 40.000 Euro, durch den Unfall wurden der 25-Jährige und sein 20-jähriger Beifahrer, sowie der Ford-Fahrer verletzt. Das 5-Wochen alte Baby des Ford-Fahrers blieb unverletzt.

