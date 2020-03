PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfallflucht; Einbruch in Wohnhaus

Bad Schwalbach (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Idstein

Am Freitagabend, 06.03.2020, gegen 22:40 Uhr, prallte ein Pkw beim Befahren des Zubringers von der B 275 zur Wiesbadener Straße/Total-Tankstelle mehrfach in die Schutzplanken und flüchtete. Anhand der Spurenlage geriet das Fahrzeug dabei vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte sowohl mit der Front als auch mit dem Heck an verschiedenen Stellen gegen die dortigen Schutzplanken am Fahrbahnrand. Der oder die Verursacherin flüchtete danach. Aufgrund der vorgefundenen Trümmerteile handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen BMW, welchen im Front- und Heckbereich zum Teil erheblich beschädigt sein dürfte. Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Einbruch in Wohnhaus

Taunusstein

Am Samstagabend, 07.03.2020, kam es in Taunusstein-Hahn, Mühlfeldstraße, in der Zeit zwischen 17:45 und 23:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten auf das durch Zaun und Hecke umfriedete Grundstück, hebelten ein Fenster auf, drangen in das Gebäude ein und durchwühlten sämtliche Räume und Behältnisse. Entwendet wurden Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben in diesem Fall die weitere Bearbeitung übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

