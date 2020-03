Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßliche Einbrecherin auf frischer Tat ertappt - Hausbewohner halten Verdächtige fest

Essen (ots)

45307 E.-Leithe: Am Samstag, 7. März, erlebte ein Ehepaar aus Leithe eine böse Überraschung, als es gegen 17.45 Uhr nach Hause kam. Eine 41-Jährige kletterte gerade über die Gartenmauer aus dem Garten des Einfamilienhauses auf die Lentorfstraße und hatte mehrere Taschen mit augenscheinlichem Diebesgut dabei. Das Ehepaar (56, 53) alarmierte die Polizei und hielt die mutmaßliche Einbrecherin fest, bis die Beamten eintrafen. Die 41-Jährige war offenbar zuvor in das Einfamilienhaus eingebrochen, hatte mehrere Zimmer durchwühlt und Bargeld, Schmuck sowie Elektronik gestohlen. Außerdem steht sie in Verdacht, kurze Zeit zuvor versucht zu haben, in ein anderes Haus in derselben Straße einzubrechen. Eine Zeugin konnte dort eine Frau beobachten, die sich an der Haustür zu schaffen machte. Ihre Beschreibung passt zu der 41-Jährigen. Die 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. /bw

