POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigung an unbezogenem Neubau (09.05.2020 - 10.05.2020)

Trossingen (ots)

Unbekannte Täter gingen im Zeitraum von Samstagabend, 22.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.00 Uhr, am Neubau eines Wohnhauses im Justinus-Kerner-Weg im Neubaugebiet am nördlichen Stadtrand mehrere Glasscheiben an. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen, bei drei weiteren gelang das nicht.

Als Tatmittel benutzten die Tatverdächtigen aufgefundene Steine und Baumaterial von einer benachbarten Baustelle.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

