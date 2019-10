Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen und hohem Sachschaden

Anklam (ots)

Am 13.10.2019 gegen 14:25 Uhr kam es auf der Kreuzung L35 / B111 zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Hierbei befuhr der 37-jähriger Fahrer eines PKW VW Caddy die L35 aus Richtung Greifswald kommend in Richtung Jarmen. An der Kreuzung L35 / B111 befuhr er den Kreuzungsbereich ohne den vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Fahrer eines PKW VW Tiguan zu beachten, welcher die B111 aus Richtung BAB 20 kommend in Richtung Gützkow befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der VW Tiguan auf die L35 Richtung Jarmen geschleudert, wo es anschließend zu einer Kollision mit einem Opel Astra kam. . Der VW Caddy drehte sich unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit dem Tiguan und schleuderte über eine Verkehrsinsel gegen ein dort angebrachte Verkehrszeichen. Durch den Verkehrsunfall zogen sich fünf Personen leichte Verletzungen zu. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 51.000EUR. Die L35 in Richtung Jarmen war für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

