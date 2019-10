Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Antijüdische Schmierereien in Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neustrelitz (ots)

Am 13.10.2019 gegen 10:00 Uhr informierte ein Bürger aus Neustrelitz die Polizei darüber, dass in einem Hauseingang in der Strelitzer Chaussee eine Mieterinformationstafel mit einem Hakenkreuz und antijüdischen Wörtern beschmiert wurde. Die Informationstafel wurde zur Spurensicherung sichergestellt . Während der Streifentätigkeit im Stadtgebiet von Neustrelitz wurde weiter festgestellt, dass zwei Sitzbänke am jüdischen Gedenkstein in Strelitz-Alt mit Hakenkreuzen beschmiert wurden. Durch die Beamten wurden Anzeigen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die Sitzbänke wurden durch den Regiehof Neustrelitz vom Gedenkstein entfernt.

Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

