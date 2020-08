Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Schwarzfahrer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.08.2020) einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ohne gültigen Fahrschein Bahn gefahren zu sein und anschließend mehrere Fahrausweisprüfer verletzt zu haben. Der 40-Jährige fuhr in Begleitung einer Frau gegen 11.20 Uhr in der S2 in Richtung Schorndorf. Bei einer Überprüfung zeigte er keinen gültigen Fahrschein vor und weigerte sich zunächst, seine Personalien anzugeben. Noch bevor alarmierte Polizeibeamte eintrafen, stieß der Mann an der Haltestelle Stadtmitte eine 25-jährige Fahrausweisprüferin von sich und flüchtete mit seiner Begleiterin aus der Bahn. Mehrere Kontrolleure verfolgten den Mann und versuchten, sich ihm in den Weg zu stellen. Nachdem er diese ebenfalls von sich stieß, nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen in der Büchsenstraße fest. Sie setzten ihn nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß.

