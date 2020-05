Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Wer kennt diese Männer? Trio soll Handtasche gestohlen haben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei veröffentlicht die Fotos von drei Tatverdächtigen. Die bislang unbekannten Männer sollen am 8. Februar 2020 in einem Restaurant in der Bonner Innenstadt die Handtasche einer Frau gestohlen haben. Die mutmaßlichen Diebe wurden beim Betreten und Verlassen des von Lokals von einer Überwachungskamera fotografiert. Da die bisherigen Ermittlungsmaßnahmen nicht zur Identifizierung der Unbekannten geführt haben, veröffentlicht die Bonner Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos der Verdächtigen. Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben? Hinweise bitte an die Polizei Bonn, Kriminalkommissariat 36, Rufnummer 0228 / 150 oder per Mail an KK36.bonn@polizei.nrw.de .

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell